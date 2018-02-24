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Племінниця Софії Ротару ледь не потонула під час зйомок кліпу (ФОТО)
24.02.2018 06:36
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Відома молода виконавиця Sonya Kay, племінниця не менш відомої тітки Софії Ротару, днями розповіла, що під час зйомок останнього кліпу на трек "Слухай моє серце" ледь не потонула і причиною цьому називає дитячий страх.

"Справа в тому, що я боюся води з дитинства. Навіть на морі я плаваю тільки там, де відчуваю дно. Вдома у мене немає ванни, тільки душ. А на зніманнях кліпу мені довелося зануритися у ванну з підфарбованою водою і було абсолютно незрозуміло, де там дно", - говорить виконавиця.

Соні довелося не лише перелякатися, але й добряче померзнути, адже ванна, яка більше нагадувала басейн за розмірами, була наповнена дуже холодною водою. "Було надзвичайно холодно, фарба потрапляла мені у вічі. Раптово руки почали тремтіти, серце шалено закалатало, почалась паніка. Звісно в такому стані я не могла самостійно вилізти з ванної і почала відчувати що мене накриває. Якщо б не моя команда, яка витягла мене із води, я не уявляю чим би все закінчилось", - згадує артистка.

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