|Як каблучка принцеси Беатріс пов"язана з Меган Маркл?
|28.09.2019 05:50
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Герцогиня Сассекськанавіть побічно виявляється в центрі уваги. Виявилося, що каблучку Беатріс створив той же ювелірний дизайнер, який працював над весільною прикрасою для Меган. Наречений принцеси вирішив скористатися послугами Шона Леана, який користується успіхом у Віндзорів.
«Мені була надана велика честь попрацювати з Едоардо і стати частиною цього особливого моменту», - зізнався дизайнер.
Коханий Беатріс повторив за принцом Гаррі і попросив інкрустувати каблучку діамантами з Ботсвани.
За словами дизайнера, італієць ретельно описував дизайн прикраси.
«Він точно знав, що йому потрібно. Камінь повинен був бути круглим, а саме кільце з платини. Едо вибрав стиль ар-деко, тому що Беатріс дуже любить вікторіанську естетику», - заявив Ліні.
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