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Як каблучка принцеси Беатріс пов"язана з Меган Маркл?
28.09.2019 05:50
31-річна принцеса Беатріс отримує вітання з заручинами. Однак, при цьому, вона піддалася порівнянні з 38-річною Меган Маркл.

Герцогиня Сассекськанавіть побічно виявляється в центрі уваги. Виявилося, що каблучку Беатріс створив той же ювелірний дизайнер, який працював над весільною прикрасою для Меган. Наречений принцеси вирішив скористатися послугами Шона Леана, який користується успіхом у Віндзорів.

«Мені була надана велика честь попрацювати з Едоардо і стати частиною цього особливого моменту», - зізнався дизайнер.

Коханий Беатріс повторив за принцом Гаррі і попросив інкрустувати каблучку діамантами з Ботсвани.

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За словами дизайнера, італієць ретельно описував дизайн прикраси.

«Він точно знав, що йому потрібно. Камінь повинен був бути круглим, а саме кільце з платини. Едо вибрав стиль ар-деко, тому що Беатріс дуже любить вікторіанську естетику», - заявив Ліні.

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