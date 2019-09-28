|Внучка Єлизавети II стане першою принцесою-мачухою
|28.09.2019 06:28
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Обранець Беатріс виховує дворічного сина Крістофера Вульфа. Виходить, що після заміжжя дочка герцога Йоркського стане для хлопчика мачухою. Це буде перший випадок в історії королівської сім'ї, коли принцеса отримує подібний сімейний статус.
Внучка Єлизавети II відмінно ладнає з Крістофером. Через те, що його рідна мама, Дара Хуанг, працює закордоном, він дуже багато проводить часу з батьком і принцесою.
Беатріс вдалося завоювати довіру і колишньої коханої Едо.
«Я бажаю Едо і Беатріс всього найкращого і сподіваюся об'єднати наші сім'ї», - повідомила Дара після новини про заручини пари.
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