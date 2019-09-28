31-річна Беатріс заручилася з італійським мільйонером Едоардо Моцці. Це робить принцесу особливим монархом серед усіх членів британської королівської сім'ї.



Обранець Беатріс виховує дворічного сина Крістофера Вульфа. Виходить, що після заміжжя дочка герцога Йоркського стане для хлопчика мачухою. Це буде перший випадок в історії королівської сім'ї, коли принцеса отримує подібний сімейний статус.



Внучка Єлизавети II відмінно ладнає з Крістофером. Через те, що його рідна мама, Дара Хуанг, працює закордоном, він дуже багато проводить часу з батьком і принцесою.



Беатріс вдалося завоювати довіру і колишньої коханої Едо.



«Я бажаю Едо і Беатріс всього найкращого і сподіваюся об'єднати наші сім'ї», - повідомила Дара після новини про заручини пари.



