|Як Лара Крофт: Санта Дімопулос продемонструвала фігуру на відпочинку у Дубаї (ФОТО)
|24.02.2018 17:14
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Відома українська співачка Санта Дімопулос, яка минулого року намагалась повернутись у шоубіз із гуртом Queens, продовжує насолоджуватися відпочинком у спекотних країнах.
Так, саме зараз красуня, після відпочинку у Маямі з Філіпом Кіркоровим, перебуває у Дубаї. У своєму Інстаграмі зірка поділилась з шанувальниками кількома світлинами, на яких позує серед пустелі у стильному аутфіті: високі черевики, джинсові шорти, куртка та шарф з сонцезахисними окулярами.
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