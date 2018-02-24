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До школи готовий: Анна Седокова вчить сина першим словам (ВІДЕО)
24.02.2018 18:42
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Відома українська співачка Анна Седокова, яка рік тому втретє стала мамою, народивши російському бізнесмену Артему Комарову сина Гектора, вже частіше хвастать хлопчиком у Інстаграмі, чого не робила довший час, доки малий не з'явився на обкладинці російського глянцю.

Напередодні в Інстаграмі Анни з'явилося відео, на якому вона вчить хлопчика вимовляти перші слова. "Мама, ну скажи Мама! А він сміється і дивиться так на тебе. Він сказав своє перше «Мама» рівно в 6 місяців, на свій День Народження і все. Тепер, тільки постійно сміється після цього слова)))) Нічого, я почекаю", - прокоментувала Седокова.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 22 Лют 2018 р. о 5:36 PST


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