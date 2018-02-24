



Шанувальники вже не одноразово робили Настю Каменських "вагітною", розглядаючи всеможливі зміни у фігурі зірки, втім, Настя про малюків поки лише мріє, а днями розповіла журналістам, скількох діток хотіла б у майбутньому.



"Двох одразу точно не хочеться. У мене є друзі та знайомі матері, які одразу двох народили, і це дуже важко. Особливо для матері-артистки буде важко. Я завжди мріяла мати більше однієї дитини, бо я одна в родині, і завжди дуже від цього страждаю. Мені не вистачає братика чи сестрички", - розповідає співачка.



"Діти – з ними все легко. Кажеш – можемо це зробити? Кажуть – можемо. І навпаки, якщо не хочуть, то відповідають дуже чесно. Чесність дуже відрізняє дітей, бо дорослі десь можуть підлещуватись, десь переслідувати власну мету", - каже Настя і згадує зйомки кліпу на пісню "Это моя ночь", який вийшов наприкінці осені 2017 року як перша сольна робота зірки. У відео Настя була матусею двійні.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура дуже настя десь важко можемо Теги: діти та сім\'я