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Зіркова матуся Роузі Хантінгтон-Уайтлі продемонструвала пікантні форми (ФОТО)
25.02.2018 01:04
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Відома модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка влітку 2017 року вперше стала матусею, народивши коханому Джейсону Стетхему сина Джека Оскара, помалу повертається до ідеальних форм.

Зірка днями з'явилася на церемонії Brit Awards 2018 у відвертій сукні Saint Laurent, продемонструвавши звабливу фігуру та стрункі ніжки. Після того, як шанувальники розкритикували зірку за целюліт та животик у зйомці для реклами її ж власної лінії купальників, Роузі "взялась" за тіло і тепер практично ідеальна.

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