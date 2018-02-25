|Схудла Брітні Спірс похизувалася неймовірною розтяжкою (ФОТО)
|25.02.2018 01:41
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Відома поп-співачка Брітні Спірс неймовірно змінилася після того, як почала зустрічатися з молодшим на добрий десяток років бойфрендом, який також є фітнес-тренером. Саме він підштовхнув екс-наркоманку та алкоголічку до спорту, тож останнім часом Брітні просто не впізнати.
У своєму Інстаграмі зірка активно демонструє звабливі пострункішалі форми, зокрема днями похвалилася вражаючою розтяжкою у стрибку. Шанувальники у захваті від вигляду Брітні і жартують, що любов дає свої плоди.
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