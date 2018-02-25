|Вагітна Джамала презентувала нову пісню під час Нацвідбору (ВІДЕО)
|25.02.2018 06:37
|
Вагітна співачка Джамала, яка минулого вечора зізналась про погрози з боку фанатів Melovin, під час Нацвідбору на "Євробачення-2018" презентувала новий зворушливий трек "Крила", добряче здивувавши глядачів та шанувальників, які не очікували від майбутньої матусі, яка ще й прихворіла напередодні, такого сюрпризу.
До слова, раніше Джамала, яка зараз очікує первістка, зізнавалась ЗМІ, що вагітність та близьке материнство надихають її на творчість, тож вона вже встигла написати чимало нових пісень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями