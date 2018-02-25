|Тоня Матвієнко і Alyosha показали своїх коханих (ФОТО)
|25.02.2018 16:41
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Відома співачка Тоня Матвієнко, яка в червні минулого року вийшла заміж за Арсена Мірзояна, з яким виховує спільну донечку Ніну, нечасто ділиться родинними фото, втім, днями зірка все ж потішила шанувальників романтичним селфі і на ньому була не лише вона з чоловіком!
Так, Тоня і Арсен на світлині позують зі співачкою Alyosha та її чоловіком, Тарасом Тополею. Пари відвідали концерт гурту "Антитіла" і не оминули нагоди зробити селфі разом.
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