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Тоня Матвієнко і Alyosha показали своїх коханих (ФОТО)
25.02.2018 16:41
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Відома співачка Тоня Матвієнко, яка в червні минулого року вийшла заміж за Арсена Мірзояна, з яким виховує спільну донечку Ніну, нечасто ділиться родинними фото, втім, днями зірка все ж потішила шанувальників романтичним селфі і на ньому була не лише вона з чоловіком!

Так, Тоня і Арсен на світлині позують зі співачкою Alyosha та її чоловіком, Тарасом Тополею. Пари відвідали концерт гурту "Антитіла" і не оминули нагоди зробити селфі разом.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 21 Лют 2018 р. о 11:38 PST


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