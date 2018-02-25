|Наталя Могилевська відверто розповіла, чому покидала сцену (ФОТО)
|25.02.2018 17:34
|
Відому співачку Наталю Могилевську минулого року важко було побачити чи почути на публіці і лише з "Танцями з зірками", а потім і дитячим "Голосом країни", зірка, яка добряче пострункішала, змінила імідж, повернулась до шанувальників. Причини такого зникнення Могилевська пообіцяла розповісти у книзі, яку вже написала і скоро планує видати, а у своєму Інстаграмі зірка вирішила пояснити кілька моментів.
"Якщо всередині ти залишаєшся маленькою стривоженою дитиною, яка постійно потребує підтримки і схвалення, то зовнішні атрибути дорослого життя, сімейне життя і дорослі турботи, зовсім не вирішують проблему дорослішання. Ти залишаєшся дитиною, що грає у доросле життя", - пише зірка.
"Дитині потрібна підтримка і захист батьків... Як бути? - Надати цю турботу і підтримку собі самостійно. І це цілком можливо. Я написала про це в книзі.
Я вибрала спосіб - дорослішати по-справжньому. Брати відповідальність за своє життя, вивчати себе, свої бажання, таланти, цінності. Купувати знання про себе, яке більше ніколи не буде залежати від думки інших людей або батьків, знання і впевненість, яка не потребує схвалення та підтримку", - ділиться Наталя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями