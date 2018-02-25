|Маленька донечка Гайтани вже вміє грати на піаніно (ВІДЕО)
|25.02.2018 18:52
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Схоже, що у талановитих батьків - талановиті діти: відома співачка Гайтана, яка вперше стала мамою влітку цього року, народивши донечку Сапфір-Ніколь, активно хвастать малечею в Інстаграмі, зокрема, демонструючи її таланти, які 7-місячна крихітка демонструє навіть у такому юному віці.
У Інстаграмі Гайтани днями з'явилося відео, на якому Сапфір-Ніколь у дитячому кріслі сидить за електронним піаніно і навіть пробує трохи грати на клавішах.
"Музиці всі віки підвладні", - прокоментувала Гайтана.
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