



Схоже, що у талановитих батьків - талановиті діти: відома співачка Гайтана, яка вперше стала мамою влітку цього року, народивши донечку Сапфір-Ніколь, активно хвастать малечею в Інстаграмі, зокрема, демонструючи її таланти, які 7-місячна крихітка демонструє навіть у такому юному віці.



У Інстаграмі Гайтани днями з'явилося відео, на якому Сапфір-Ніколь у дитячому кріслі сидить за електронним піаніно і навіть пробує трохи грати на клавішах.



"Музиці всі віки підвладні", - прокоментувала Гайтана.



Допис, поширений GAITANA



відео культура шоубиз и культура інстаграмі сапфір-ніколь навіть гайтана піаніно Теги: діти та сім\'я