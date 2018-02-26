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67-річна Джейн Сеймур з"явилась на обкладинці Playboy (ФОТО)
26.02.2018 01:01
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67-річна Джейн Сеймур стала найстаршою моделлю, яка коли-небудь з'являлась на обкладинці відомого чоловічого глянцю Playboy - втім, шанувальники журналу таким змінам у політиці не здивовані, а навпаки, приємно вражені - після моделі-трансгендера Джейн стала цікавою несподіванкою.

Зараз актриса, яка, до слова, у юності двічі з'являлась на обкладинці Playboy, мешкає у Маямі і саме там, у її домі, відбувалася зйомка.

"Я прекрасно себе почуваю. Вік мені до лиця. Раніше завжди потрібно було намагатися, щоб звернути на себе увагу, а з деяких пір я вільна від цього неприємного обов'язку. Чоловіки самі часто на мене реагують і намагаються зав'язати знайомство. Набагато молодші за мене. На що я спокійно відповідаю: "В іншому житті, дорогенька!", - каже Джейн.

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