



67-річна Джейн Сеймур стала найстаршою моделлю, яка коли-небудь з'являлась на обкладинці відомого чоловічого глянцю Playboy - втім, шанувальники журналу таким змінам у політиці не здивовані, а навпаки, приємно вражені - після моделі-трансгендера Джейн стала цікавою несподіванкою.



Зараз актриса, яка, до слова, у юності двічі з'являлась на обкладинці Playboy, мешкає у Маямі і саме там, у її домі, відбувалася зйомка.



"Я прекрасно себе почуваю. Вік мені до лиця. Раніше завжди потрібно було намагатися, щоб звернути на себе увагу, а з деяких пір я вільна від цього неприємного обов'язку. Чоловіки самі часто на мене реагують і намагаються зав'язати знайомство. Набагато молодші за мене. На що я спокійно відповідаю: "В іншому житті, дорогенька!", - каже Джейн.





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