|Дама з вуаллю: Ольга Сумська зачарувала старомодним образом (ФОТО)
|26.02.2018 06:46
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Відома українська актриса Ольга Сумська вміє заінтригувати шанувальників: у своєму Інстаграмі зірка час від часу демонструє світлини зі зйомок чергових фільмів та серіалів, зокрема "Крепостная".
Схоже, що сюжет перенесе нас на кілька століть, адже на фото Ольга позує у старомодних сукнях з криноліном, а також одягає неймовірні капелюшки з вуаллю - фани від таких образів у захваті і завалюють зірку компліментами. Сама ж актриса деталей стосовно проекту та його виходу на екрани не повідомляє.
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