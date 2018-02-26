



Відома українська актриса Ольга Сумська вміє заінтригувати шанувальників: у своєму Інстаграмі зірка час від часу демонструє світлини зі зйомок чергових фільмів та серіалів, зокрема "Крепостная".



Схоже, що сюжет перенесе нас на кілька століть, адже на фото Ольга позує у старомодних сукнях з криноліном, а також одягає неймовірні капелюшки з вуаллю - фани від таких образів у захваті і завалюють зірку компліментами. Сама ж актриса деталей стосовно проекту та його виходу на екрани не повідомляє.



Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 21 Лют 2018 р. о 12:46 PST



Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 19 Лют 2018 р. о 9:33 PST

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