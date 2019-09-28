Юмористический спектакль «Ladies Night. Kyiv Style» пройдет в Киеве Продюсерский центр Lirnik Production представит в Киеве премьеру всемирно известного аншлагового спектакля «Ladies Night. Kyiv Style». В постановке задействованы популярные украинские актеры, юмористы, певцы и шоумены. На сцене разыграется яркое, музыкально-танцевальное шоу, насыщенное юмором, и вдохновляющее на успех. Виртуозное музыкальное сопровождение — «Orchestra by Lirnik». Великобритания, крохотный провинциальный городок. Шестеро безработных друзей напрасно пытаются найти работу. У каждого есть семья, а работы нет: закрылся единственный работодатель города, металлургический комбинат. Героям на глаза попадается объявление в газете: за вход в бар, где показывают мужской стриптиз, дамы платят по двести долларов. Безумная идея приходит внезапно: самим организовать группу стриптизеров, которая будет доводить до неистовства женскую аудиторию ночных клубов. Герои решаются на эту авантюру, и идут навстречу успеху через многочисленные преграды: поиск помещения и костюмов, репетиции, приведение себя в более-менее приличную физическую форму, психологические срывы и непонимание окружающих. Все вокруг будет против них. Но в итоге «гадкие утята», на глазах у изумленной публики, превратятся в настоящих героев своего города. Состав: -Антон Лирник — актер, телеведущий, резидент Comedy Club в составе «Дуэта имени Чехова», член жюри «Лиги Смеха». -Александр Педан — актер, шоумен, телеведущий и видеоблогер. Резидент Comedy Club Ukraine. -Влад Яма — танцор, хореограф, а также судья телевизионных проектов «Танцують всі!», «Україна має талант», «Танці з зірками» и «Модель XL». Член жюри «Лига Смеха». -Арсен Мирзоян — актер, автор и исполнитель собственных песен. -Сергей Бибилов — актер, участник популярных юмористических проектов «Сказки У», «Страна У», «Зірконавти». -Александр Станкевич — актер Одесского украинского музыкально-драматического театра, ведущий актер команды КВН «Одесские Мансы». Участник проектов «Страна У», «Ігри приколів», «Зірконавти». -Анатолий Анатолич — автор и продюсер программы «Зе Интервьюер». -Александра Машлятина — актриса, участница проектов «Женский Квартал», «Лига Смеха», «Страна У», «Сказки У». Спектакль Ladies Night подарит вам самые мощные впечатления в сезоне! Не пропустите представления 16 октября в Октябрьском Дворце! Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура актер проектов смеха» «страна night Теги: культура