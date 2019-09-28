У Монако відбувся гала-вечір, гостею якого стала 52-річна Ніколь Кідман. Завжди ідеальна, на цей раз актриса здала позиції.



На заході зірка з'явилася в елегантній чорній сукні з прозорою вставкою і брошкою. Наряд підкреслив витончену фігуру актриси. Образ доповнили напівпрозорі човники і клатч в тон. З сукнею у Ніколь не виникло проблем, чого не скажеш про її макіяж. Під час зйомки на обличчі голлівудської зірки було чітко видно консилер. Занадто світлий відтінок кидався в очі і псував весь б'юті-look знаменитої блондинки.







