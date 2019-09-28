Погода, Новости, загрузка...
Ніколь Кідман осоромилася на червоній доріжці через макіяж (Фото)
28.09.2019 19:56
У Монако відбувся гала-вечір, гостею якого стала 52-річна Ніколь Кідман. Завжди ідеальна, на цей раз актриса здала позиції.

На заході зірка з'явилася в елегантній чорній сукні з прозорою вставкою і брошкою. Наряд підкреслив витончену фігуру актриси. Образ доповнили напівпрозорі човники і клатч в тон. З сукнею у Ніколь не виникло проблем, чого не скажеш про її макіяж. Під час зйомки на обличчі голлівудської зірки було чітко видно консилер. Занадто світлий відтінок кидався в очі і псував весь б'юті-look знаменитої блондинки.

5206_2853c09c2e369eeaadd122837f7884_fittedblur_x.jpeg (87.47 Kb)

1296_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpp.jpg (97.81 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 