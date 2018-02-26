|Маша Єфросиніна поділилась романтичним фото з чоловіком (ФОТО)
|26.02.2018 18:29
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Відома телеведуча Маша Єфросиніна нечасто ділиться з шанувальниками особистими світлинами, тож кожне таке фото серед шанувальників викликає неймовірний захват.
Так, Маша поділилась зворушливою світлиною з чоловіком, Тимуром Хромаєвим. Чорно-біле фото, на якому пара обіймається, а Тимур цілує Машу у вилицю, за лічені хвилини зібрало більше десяти тисяч вподобань та захоплених коментарів.
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