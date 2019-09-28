Майлі Сайрус спочатку розлучилася з Ліамом Хемсвортом після десятирічного роману, а у вересні порвала з новою подружкою - блогером Кейтлін Картер. Одні інсайдери кажуть, що Сайрус просто планує зосередитися на кар'єрі, а ось інші заявили днями порталу HollywoodLife:



«У Майлі і Кейтлін все, як і раніше, добре, вони розійшлися без драми. Це просто той випадок, коли Майлі зрозуміла, що їй потрібна перерва: вона тільки вийшла з одних довгих відносин та одразу ж з головою поринула в інші!»



За словами джерела з оточення співачки, вона настільки звикла бути з Хемсвортом, що забула, як це - бути одною. І що, мовляв, якби не він (як стверджує інсайдер, Ліам постійно тримав Майлі і не давав їй піти), вона б давно розлучилася з ним, «погуляла» і зараз спокійно жила б з Кейтлін.





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