|Майлі Сайрус розлучилася з дівчиною через... Ліама Хемсворта
|28.09.2019 23:03
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«У Майлі і Кейтлін все, як і раніше, добре, вони розійшлися без драми. Це просто той випадок, коли Майлі зрозуміла, що їй потрібна перерва: вона тільки вийшла з одних довгих відносин та одразу ж з головою поринула в інші!»
За словами джерела з оточення співачки, вона настільки звикла бути з Хемсвортом, що забула, як це - бути одною. І що, мовляв, якби не він (як стверджує інсайдер, Ліам постійно тримав Майлі і не давав їй піти), вона б давно розлучилася з ним, «погуляла» і зараз спокійно жила б з Кейтлін.
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