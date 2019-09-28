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Леді Гага розповіла про заручини з Бредлі Купером
28.09.2019 23:58
Виходи Гаги і Купера на червоні доріжки за ручку, а потім ще й дуже зворушливий виступ на «Оскарі» з піснею Shallow дали старт чуткам про їх роман. А потім, в травні цього року, західні ЗМІ повідомили, що після чотирьох років роману Бредлі розлучився з Іриною Шейк, яка в 2017-му народила йому дочку! Після цього говорили, що Купер, мовляв, з'їхався з Леді Гагою, але її застали за поцілунками зі своїм звукооператором Деном Хортоном, і все начебто «вляглося».

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І ось, нові подробиці. Інсайдер порталу US Weekly стверджує: зірки не тільки дійсно зустрічалися, але навіть збиралися одружитися!

«Немає ніяких сумнівів в тому, що Леді Гага по вуха закохалася в Бредлі під час зйомок «Зірка народилася». До заручин залишалося трохи! Просто Бредлі раптово усвідомив, що зв'язує себе зобов'язаннями з кимось ще, і злякався. Леді Гага розповідала друзям, що цим вчинком він розбив їй серце, - розповів він. - Вона думала, що він - «той самий», і передбачала, що він відчуває те ж саме, до недавнього часу».

За словами джерела з оточення співачки, з Хортоном співачка теж почала зустрічатися на зло Куперу:

«Вона закрутила з ним, що показати Бредлі, що він втратив».

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