Селена Гомес пережила непростий період: позаду розставання з Бібером, лікування від червоного вовчака і операція з пересадки нирки. У жовтні минулого року Селена почала лікуватися від депресії. Вона проходила реабілітацію в лікарні Макліна, однійю з кращих психіатричних клінік США, а ще влаштувала Діджитал-детокс: повністю відмовилася від спілкування в соцмережах. Гомес видалила Instagram, тому що не могла спокійно реагувати на коментарі хейтерів.



І, здається, зараз співачка відчуває себе краще! Вона вийшла на сцену на щорічному обіді в лікарні Макліна, щоб розповісти про боротьбу з депресією і свій стан.



«В минулому році я відчувала себе емоційно пригніченою, я не могла більше усміхатися і робити вигляд, що все нормально. Мені здавалося, що весь біль і всі тривоги, все одночасно обрушилося на мене, і це був один з найбільш страшних моментів мого життя, - поділилася Селена. - Коли я дізналася про діагноз, я в один момент відчула і жах, і полегшення. Полегшення - тому, що я дізналася причину своїх багаторічних страждань, депресії і тривоги».



Зірка зазначила, що вона ще на шляху до повного одужання, але вже дуже щаслива бачити прогрес.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 18 Вер 2019 р. о 11:38 PDT

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