|Селена Гомес розповіла про боротьбу з депресією
|29.09.2019 00:34
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І, здається, зараз співачка відчуває себе краще! Вона вийшла на сцену на щорічному обіді в лікарні Макліна, щоб розповісти про боротьбу з депресією і свій стан.
«В минулому році я відчувала себе емоційно пригніченою, я не могла більше усміхатися і робити вигляд, що все нормально. Мені здавалося, що весь біль і всі тривоги, все одночасно обрушилося на мене, і це був один з найбільш страшних моментів мого життя, - поділилася Селена. - Коли я дізналася про діагноз, я в один момент відчула і жах, і полегшення. Полегшення - тому, що я дізналася причину своїх багаторічних страждань, депресії і тривоги».
Зірка зазначила, що вона ще на шляху до повного одужання, але вже дуже щаслива бачити прогрес.
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