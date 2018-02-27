|А нога де? Мережу насмішило фото оголеної Кендалл Дженнер (ФОТО)
|27.02.2018 01:21
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Саша Самсонова, українка, яка фотографує голлівудських зірок, зокрема часто через свій об'єктив показує фанам родину Кардашьян, днями поділилася відвертими світлинами Кендалл Дженнер - потім кілька пікантних фото опублікувала й сама Кендалл.
На світлинах дівчина позує цілком оголеною, прикриваючи принади руками або позами. Втім, фани помітили дивину - на одному з фото незрозуміло, якої форми у зірки ступня - схоже, що невдалий фотошоп може погубити і Сашу, і Кендалл, яку поки закидають питаннями - а нога де?
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