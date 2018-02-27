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Донька Алека Болдуїна продемонструвала пишні форми і тату (ФОТО)
27.02.2018 01:43
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Дітки підростають: 21-річна дочка Алека Болдуіна і Кім Бесінджер Айрленд вирішила не йти по стопам батьків, тож пробує себе у модельній індустрії.

Так, дівчина приймає судьба у зйомках, активно веде блоги, втім, найбільше шанувальники чекають від Айрленд саме відвертих світлин, як-от напередодні.

На фото Айрленд позує у чорному купальнику, хизуючись фігурою та показуючи чималі тату: "Поки сусіди дивляться", - підписала Айрленд.

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