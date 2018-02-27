|YUNA-2018: оголошено переможців у всіх номінаціях
|27.02.2018 06:54
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У номінації найкраща пісня перемогли:
"Тане лід" - Гриби "
"Журавлі" - The HARDKISS!
Vitamin D "- MONATIK
"Антарктида" - The HARDKISS
"Віті треба вийти" - ESTRADARADA
"Де би я" - Сергій Бабкін
Кращий дует переможців:
На вершині - Pianoбой і Morphom
Amor - Мozgi та Michelle Andrade
Жарко - Моnatik і Loboda
Один день - Kishe і Osadchuk
Чекаю. Цьом - Dzidzio і Оля Цибульська
Кращий відеокліп:
"Vitamin D" - MONATIK
Collaba - Іван Дорн
Моя любов - Макс Барських
На стилі - Время и Стекло
Тане лід - Гриби
Краща виконавиця
Тіна Кароль
Jamala
Loboda
Tayanna
Оля Полякова
Кращий виконавець:
MONATIK
Ivan NAVI
Арсен Мірзоян
Іван Дорн
Сергій Бабкін
Кращий альбом
H2Lo - Loboda
Perfection Is A Lie - The Hardkiss
Голий король - Бумбокс
П'яне сонце - Alekseev
Сонце - Антитіла
Краща поп-група
Время и Стекло
Dzidzio
Kadnay
Mozgi
Гриби
Краща рок-група:
The HARDKISS
O.Torvald
Pianoбой
Антитіла
Бумбокс
Краща пісня українською мовою
Журавлі - The Hardkiss
Де би я - Сергій Бабкін
Калина - Alyosha
Перечекаті - Тіна Кароль
Відкриття року:
KAZKA
Constantine
Melovin
Michelle Andrade
Кращий менеджмент артиста:
Продюсерський центр Потапа і Ірини Горової MOZGI Entertainment - MOZGI, Время и Стекло
Condorn Company - Іван Дорн
Enjoy! Records - Jamala
Kruzheva Music - Гриби
Meison Entertainment - DZIDZIO
Secret Service EA - TAYANNA, Оля Полякова
YULA, Ірина Демічева - MONATIK
Андрій Великий, Ольга Войцович (MOVAmusic) - Ivan NAVI
Дмитро Шуров - Pianoбой
Єгор Кір'янов - The HARDKISS
Женя Галич, Юлія Каменчук - O.Torvald
Музика для Мас - Бумбокс
Нателла Крапівіна - LOBODA
Олена Коляденко - KADNAY
Павло Орлов - Тіна Кароль
Сергій Вусик, Олена Гармаш - Антитіла
Сніжана Бабкіна - Сергій Бабкін
Юлія Колесник і Юлія Гай (Sarafan PR), Тетяна Зякун - Арсен Мірзоян
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