Напередодні у Києві оголосили переможців сьомої щорічної музичної премії Yuna-2018.







У номінації найкраща пісня перемогли:



"Тане лід" - Гриби "

"Журавлі" - The HARDKISS!

Vitamin D "- MONATIK

"Антарктида" - The HARDKISS

"Віті треба вийти" - ESTRADARADA

"Де би я" - Сергій Бабкін



Кращий дует переможців:



На вершині - Pianoбой і Morphom

Amor - Мozgi та Michelle Andrade

Жарко - Моnatik і Loboda

Один день - Kishe і Osadchuk

Чекаю. Цьом - Dzidzio і Оля Цибульська



Кращий відеокліп:



"Vitamin D" - MONATIK

Collaba - Іван Дорн

Моя любов - Макс Барських

На стилі - Время и Стекло

Тане лід - Гриби



Краща виконавиця



Тіна Кароль

Jamala

Loboda

Tayanna

Оля Полякова



Кращий виконавець:



MONATIK

Ivan NAVI

Арсен Мірзоян

Іван Дорн

Сергій Бабкін



Кращий альбом



H2Lo - Loboda

Perfection Is A Lie - The Hardkiss

Голий король - Бумбокс

П'яне сонце - Alekseev

Сонце - Антитіла



Краща поп-група



Время и Стекло

Dzidzio

Kadnay

Mozgi

Гриби



Краща рок-група:



The HARDKISS

O.Torvald

Pianoбой

Антитіла

Бумбокс



Краща пісня українською мовою



Журавлі - The Hardkiss

Де би я - Сергій Бабкін

Калина - Alyosha

Перечекаті - Тіна Кароль



Відкриття року:



KAZKA

Constantine

Melovin

Michelle Andrade



Кращий менеджмент артиста:



Продюсерський центр Потапа і Ірини Горової MOZGI Entertainment - MOZGI, Время и Стекло

Condorn Company - Іван Дорн

Enjoy! Records - Jamala

Kruzheva Music - Гриби

Meison Entertainment - DZIDZIO

Secret Service EA - TAYANNA, Оля Полякова

YULA, Ірина Демічева - MONATIK

Андрій Великий, Ольга Войцович (MOVAmusic) - Ivan NAVI

Дмитро Шуров - Pianoбой

Єгор Кір'янов - The HARDKISS

Женя Галич, Юлія Каменчук - O.Torvald

Музика для Мас - Бумбокс

Нателла Крапівіна - LOBODA

Олена Коляденко - KADNAY

Павло Орлов - Тіна Кароль

Сергій Вусик, Олена Гармаш - Антитіла

Сніжана Бабкіна - Сергій Бабкін

Юлія Колесник і Юлія Гай (Sarafan PR), Тетяна Зякун - Арсен Мірзоян

