|Пенелопа Крус вразила усіх своєю появою в елегантному total white (Фото)
|29.09.2019 07:41
|
Брюнетка стала зіркою фотоколу стрічки «Осина мережа», в якій зіграла одну з головних ролей. Картина розповідає історію групи кубинських розвідників.
Пенелопа зробила ставку на total white і безумовно не прогадала. Вона вибрала білосніжний костюм Ralph & Russo Couture. Вільні штани, елегантний топ і лаконічний смокінг ідеально підкреслили струнку фігуру спекотної іспанки. Завершенням аутфіта артистки стали туфлі на високих підборах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями