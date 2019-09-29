45-річна Пенелопа Крус вирушила в Сен-Себастьян, де проходить міжнародний кінофестиваль. Актриса стала однією з головних ньюсмейкерів іспанського заходу.



Брюнетка стала зіркою фотоколу стрічки «Осина мережа», в якій зіграла одну з головних ролей. Картина розповідає історію групи кубинських розвідників.



Пенелопа зробила ставку на total white і безумовно не прогадала. Вона вибрала білосніжний костюм Ralph & Russo Couture. Вільні штани, елегантний топ і лаконічний смокінг ідеально підкреслили струнку фігуру спекотної іспанки. Завершенням аутфіта артистки стали туфлі на високих підборах.







