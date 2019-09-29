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Пенелопа Крус вразила усіх своєю появою в елегантному total white (Фото)
29.09.2019 07:41
45-річна Пенелопа Крус вирушила в Сен-Себастьян, де проходить міжнародний кінофестиваль. Актриса стала однією з головних ньюсмейкерів іспанського заходу.

Брюнетка стала зіркою фотоколу стрічки «Осина мережа», в якій зіграла одну з головних ролей. Картина розповідає історію групи кубинських розвідників.

Пенелопа зробила ставку на total white і безумовно не прогадала. Вона вибрала білосніжний костюм Ralph & Russo Couture. Вільні штани, елегантний топ і лаконічний смокінг ідеально підкреслили струнку фігуру спекотної іспанки. Завершенням аутфіта артистки стали туфлі на високих підборах.

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