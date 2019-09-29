HammAli & Navai прокачают столичный концерт-холл Stereo Plaza Настоящую бомбу и полный отрыв обещают харизматичные ребята из творческого тандема HammAli Navai! 29 ноября в столичном концерт-холле STEREO PLAZA пройдет концерт популярного рэп-дуэта этнических азербайджанцев Александра Алиева, выступающего под псевдонимом HammAli и Навала Бакирова, известного миру как Navai Крутые танцевальные треки с элементами хауса, дипа и пронзительной, душевной рэп-лирикой быстро завоевывают любовь фанов. В прошлом году HammAli Navai вызвали настоящий хайп, который столица запомнила надолго! В этом году музыкальные инфлюенсеры пообещали сделать тусу для своих еще круче и подготовили невероятную вечеринку с любимыми хитами «Пустите меня на танцпол», «Хочешь, я к тебе приеду», «Ноты», «Цветок», «Девочка-война» и свежими треками! HammAli Navai крутые ребята! Их релизы быстро взлетают на вершины музыкальных чартов и набирают более 1,5 миллиарда стримов на всех музыкальных площадках, включая ВК и Apple Music, и более 350 миллионов просмотров на YouTube. А пластинка Janavi стала альбомом, который больше только слушали в 2018 году по версиям ВК и приложения BOOM! Stereo Plaza Киев, п-т Лобановского, 119 29 ноября 2019 20:00 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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