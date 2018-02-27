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Альбіна Джанабаєва похвалилася підрослим сином від Валерія Меладзе (ФОТО)
27.02.2018 20:10
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26 лютого старшому синові Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої Костянтину виповнилося 14 років, втім, якщо шанувальники й сподівалися побачити рідкісні фото у Інстаграмах батьків, то Валерія взагалі не опублікував навіть згадки про радісну подію, а от Альбіна хоч і показала сина, але лише зі спини.

На сторінці співачки в Інстаграмі з'явилося дві світлини, на яких зіркова матуся обіймає сина за плечі.

"Сьогодні я щаслива особливо, і подвійно радію сонцю! 14 років тому в цей день народився мій хлопчисько, мій син! Який ти вже дорослий! Вітаю всіх сьогоднішніх іменинників! Дорогі мої, дякую кожному з вас за привітання і теплі слова! Коли мене не стане, я буду співати голосами моїх дітей і голосами їхніх дітей. Нас просто міняють місцями. Такий закон Сансари - круговорот", - написала в мережі Альбіна.

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