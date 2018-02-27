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Переможець "Х-Фактору 7" з"явиться на Євробаченні від Вірменії (ВІДЕО)
27.02.2018 20:25
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Переможець сьомого сезону "Х-Фактор" Севак Ханагян (команда Антона Савлепова) представить Вірменію на Євробаченні-2018 з піснею "Qami" ("Вітер").

Хлопець на Нацвідборі Вірменії отримав вищий бал і від журі, і від глядачів, тож ситуація буде цікавою: вперше на "Євробаченні" виступлять два переможця українського шоу "Х-Фактор" - Севак і Меловін, а також Ханагян - другий представник України, який вирішив спробувати щастя від іншої країни: так, Alekseev на "Євробаченні" презентує Білорусь.


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