|Віка з "НеАнгелів" заінтригувала пікантними фото з Микитою Добриніним (ФОТО)
|28.02.2018 06:52
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Віка з "НеАнгелів" продовжує "літній" відпочинок посеред зими, втім, останніми днями на канікулах зірка не сама, а з відомим ведучим Микитою Добриніним.
Так, в Інстаграмі зірки з'явилося пікантне фото, на якому Віка і Микита позують в морі, обіймаючись, а хлопець тримає красуню за ногу.
"Іноді доля зводить з людьми, які залишаються в пам'яті назавжди" - підписала Віка фото. Втім, і зірка, і ведучий ігнорують запитання шанувальників про те, чи справді вони разом?
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