Погода, Новости, загрузка...
Віка з "НеАнгелів" заінтригувала пікантними фото з Микитою Добриніним (ФОТО)
28.02.2018 06:52
9847_9393.jpg (.33 Kb)

Віка з "НеАнгелів" продовжує "літній" відпочинок посеред зими, втім, останніми днями на канікулах зірка не сама, а з відомим ведучим Микитою Добриніним.

Так, в Інстаграмі зірки з'явилося пікантне фото, на якому Віка і Микита позують в морі, обіймаючись, а хлопець тримає красуню за ногу.

"Іноді доля зводить з людьми, які залишаються в пам'яті назавжди" - підписала Віка фото. Втім, і зірка, і ведучий ігнорують запитання шанувальників про те, чи справді вони разом?

6853_8585.jpg (76.69 Kb)03_64.jpg (59.79 Kb)7935_67.jpg (79.45 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить