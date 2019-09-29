|Меган Маркл таємно відвідала моторошне місце в ПАР
|29.09.2019 19:46
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Герцогиня Сассекська сама виявила бажання відвідати місце, щоб вшанувати пам'ять дівчини. В знак солідарності Меган зав'язала стрічку на меморіалі і залишила послання на місцевій мові:
«Ми разом з вами. Гаррі і Меган, 26 вересня 2019».
Очевидці також повідомили, що в той день Меган приїхала дуже похмурою. Місцеві школярки хотіли зробити з нею фото, але їх зупинила служба безпеки. Юні дівчата зрозуміли, куди направляється герцогиня і не стали їй заважати.
У цей час принц Гаррі вирушив з візитом в Ботсвану, Анголу і Малавію. Меган незабаром приєднається до чоловіка.
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