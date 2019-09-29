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Меган Маркл таємно відвідала моторошне місце в ПАР
29.09.2019 19:46
Меган Маркл зробила секретну поїздку до будівлі поштового офісу в Кейптауні. Там на початку вересня відбулося жорстоке вбивство 19-річної студентки кейптаунського університету Уйінене Мрветяне. Цей злочин спровокував мітинги в ПАР, люди вийшли на вулиці, вимагаючи зупинити насильство по відношенню до жінок.

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Герцогиня Сассекська сама виявила бажання відвідати місце, щоб вшанувати пам'ять дівчини. В знак солідарності Меган зав'язала стрічку на меморіалі і залишила послання на місцевій мові:

«Ми разом з вами. Гаррі і Меган, 26 вересня 2019».

Очевидці також повідомили, що в той день Меган приїхала дуже похмурою. Місцеві школярки хотіли зробити з нею фото, але їх зупинила служба безпеки. Юні дівчата зрозуміли, куди направляється герцогиня і не стали їй заважати.

У цей час принц Гаррі вирушив з візитом в Ботсвану, Анголу і Малавію. Меган незабаром приєднається до чоловіка.

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