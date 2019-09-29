В Москве скончался режиссер, сценарист и общественный деятель Марк Захаров В Москве скончался режиссер, сценарист и общественный деятель Марк Захаров. Среди его работ — фильмы «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и многие другие. РИА Новости — Руководитель театра «Ленком», замечательный российский режиссер, народный виртуоз СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни. Как сообщил директор театра Марк Варшавер, причиной стало повторное воспаление легких. Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). Среди самых успешных работ режиссера — спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад». Многие киноленты режиссера вошли в золотой фонд кинематографа: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Марк Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни», «Узник замка Иф». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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