Шок-контент: Facebook запретил рекламу «слишком кровавой» зомби-трэш комедии Зомби-трэш комедия «Маленькие чудовища», российская премьера которой состоится 10 октября, оказалась слишком кровавой для модераторов социальной сети Facebook Зомби-трэш комедия «Маленькие чудовища», российская премьера которой состоится 10 октября, оказалась слишком кровавой для модераторов социальной сети Facebook. Трейлеры фильма отнесли к шокирующему контенту и заблокировали на территории Российской федерации не только в самом Facebook, но и в принадлежащем компании приложении Instagram. Возмутивший модераторов Facebook фильм снят в лучших традициях «Zombieлэнда». Учительница младших классов в исполнении Лупиты Нионго вместе со своими подопечными приезжает на экскурсию в провинциальный городок, где их встречают местные жители, превратившиеся в ходячих мертвецов. Героиня изо всех сил старается уберечь неокрепшую детскую психику от страшной правды, убеждая школьников, что разбросанные по городу кишки и откусанные конечности – ненастоящие, а кровожадные зомби только лишь играют в забавную игру. При этом бесстрашная мисс Кэролайн отважно рубит монстров лопатой и даже в самые отчаянные моменты не забывает учить уроки хорошего тона своим взрослым спутникам. Фильм придется по вкусу любителям веселых комедий-пародий на ужасы. В российском прокате картину представляет компания LOONAFILM. Компанию-прокатчика решение администрации Facebook удивило: «Мы показывали рекламу фильма только людям, достигшим 18 лет, с соблюдением всех требований и норм Российского законодательства. Нам кажется странным, что фильм-участник кинофестиваля «Сандэнс», получивший 93% положительных отзывов профессиональных критиков и зрителей (по данным сайта Rotten Tomatoes), не может рекламироваться в “свободной” социальной сети наравне с другими», – отмечает генеральный директор LOONAFILM Дмитрий Соколов. Представители социальной сети заявление Дмитрия Соколова никак не прокомментировали. Впрочем, для Facebook ситуация с сомнительными блокировками, кажется, уже стала довольно будничной. Только в этом году компания успела запретить рекламу двух проектов. Сначала, в январе, модераторы сайта усмотрели намеки на «сексуальный контент» в трейлере игры GRIS (правда, пользователи с этим заключением не согласились). А теперь под раздачу попали и «Маленькие чудовища». От сурового взгляда модераторов Facebook не удалось укрыться даже президенту США Дональду Трампу. Во время предвыборной гонки власть запретила распространение агитроликов политика, пугающих американцев караваном мигрантов из Гондураса. Жертвами Facebook стали и крымские предприниматели с рекламными учетными записями: в 2016 году их «понизили» до обычных блогеров и лишили инструментария для продвижения своих товаров и услуг. Но на счету Facebook и без блокировок довольно скандалов. В прошлом году весь мир обсуждал новость о том, что в интернет утекли данные 87 млн. пользователей – за это Facebook обязали заплатить в казну США $5 млрд. Да и в целом, владельцев социальной сети часто обвиняют в том, что они прослушивают пользователей через мобильное приложение. Сам Марк Цукерберг обвинения отрицает. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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