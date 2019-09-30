«Пінскую шляхту» Купаловского театра с восторгом приняли на фестивале «Направление Восход» в Белостоке Национальный академический театр им. Я. Купалы выступил 29 сентября со спектаклем «Пінская шляхта» на международном фестивале «Направление Восток» в Белостоке. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила помощник генерального директора театра Мария Тараканова. Показ спектакля по пьесе Винцента Дунина-Марцинкевича состоялся на сцене Драматического театра им. А. Венгерки. Польская общественность и представители белорусской диаспоры с восторгом приняли постановку Николая Пинигина. Он создал «Пінскую шляхту» в 2008 году, и с того времени она получила немало премий как в нашей стране, так и за рубежом. Главная из них – Государственная премия Республики Беларусь. В Белостоке спектакль представлял звездный состав купаловцев, в числе которых народный актер Беларуси Виктор Манаев и заслуженный знаток Беларуси Александр Подобед. Билеты на показ зрители разобрали еще в первый день распространения! После спектакля купаловцы охотно пообщались со зрителями. На фестивале «Направление Восток» свое театральное искусство демонстрируют также коллективы из Грузии, Литвы, Украины и, конечно, Польши. Это первые гастроли Купаловского в юбилейном 100-м сезоне. Руководство театра эффективно использует возможности заграничной командировки. Так, 26 сентября генеральный директор Павел Латушко встретился с директором театра им. Ю.Остерва из Люблина и руководством этого города, пообщался с консулом Республики Беларуси в Бяла-Подляске Василием Курловичем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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