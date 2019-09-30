Ремикс «Просто кукла» презентован в Баку Русской Барби Таней Тузовой Живая кукла Таня Тузова и доктор Шадский подготовили собравшимся на фестивале гостям настоящее кукольное представление и презентацию ремикса к собственному треку «Просто кукла». Это выступление Русской Барби стало самым удивительным в течение четырехдневных концертов, проходящих на площадках рядом с неповторимым Каспийским побережьем. Для участия в самом престижном международном фестивале «Жара 2019» в Баку пригласили певицу Русскую Барби Таню Тузову и доктора Шадского. Каждый летом в этом южном городе собираются жители и гости города на это уникальное музыкальное событие. Репортеры и зрители с восхищением встречали яркую блондинку с большим розовым бантом на голове. Таня и доктор Шадский участвовали в уникальном звездном дефиле на красной дорожке, побывали на незабываемых кинопремьерах и вечеринках, доставив веселье и миллионам телезрителей, и десяткам тысяч зрителей. Певица вместе с доктором Шадским прошла по дорожке, воплотив образ Заводной куклы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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