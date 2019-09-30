В кінці березня 2019-го Джессіка Сімпсон стала мамою втретє. На останньому місяці вагітності зірка сильно поправилася, але всього за півроку змогла повернутися в форму і скинула 45 кілограмів! Про те, що вона робила для схуднення, Джессіка розповіла в інтерв'ю HSN.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson) 25 Вер 2019 р. о 3:28 PDT



За її словами, перш за все вона зробила наголос на харчування і склала строгий план, за яким постійно слідувала:



«В принципі, варто звикнути їсти багато цвітної капусти, якщо хочеш такого ж результату. Це було дуже важко. Практично все, що я їм, зроблено з чортової цвітної капусти!»



При цьому, Сімпсон не відмовляє собі в солодощах або шкідливій їжі, коли хочех:



«Мені не подобається слово «дієта». Я, наприклад, тільки що з'їла пакет Cheetos в студії. Я думаю, що важливо просто контролювати те, що ти їси - може, навіть записувати».

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