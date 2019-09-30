|Як Джессіка Сімпсон схудла на 45 кілограмів за півроку?
|30.09.2019 00:25
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За її словами, перш за все вона зробила наголос на харчування і склала строгий план, за яким постійно слідувала:
«В принципі, варто звикнути їсти багато цвітної капусти, якщо хочеш такого ж результату. Це було дуже важко. Практично все, що я їм, зроблено з чортової цвітної капусти!»
При цьому, Сімпсон не відмовляє собі в солодощах або шкідливій їжі, коли хочех:
«Мені не подобається слово «дієта». Я, наприклад, тільки що з'їла пакет Cheetos в студії. Я думаю, що важливо просто контролювати те, що ти їси - може, навіть записувати».
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