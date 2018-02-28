



Існує стереотип, що дике нічне дозвілля – це невід’ємна частина зіркового життя. Нічні клуби, життя на стимуляторах, і дотичне до цього. Думка доволі розповсюджена, й не зовсім хибна. Зірки часто змушені обмежувати себе у відпочину задля кращого результату, задля вражень мільйонів людей. Але в той же час саме вони знають, наскільки важливо мати здоровий та повноцінний сон.



Кетрін Зета-Джон одного разу сказала: “Я вважаю, що краса народжується десь всередині, і я відчуваю себе недоглянутою, якщо вдосталь не посплю. Моя краса тоді не може вирватися назовні і псує мені настрій”. Схожі висловлювання виривались і з вуст інших зірок. Зокрема, Єва Мендес говорила, що “розкіш - це хороший матрац, хороші туфлі і хороше пальто”, а Дені Де Віто пов’язує з ліжком сімейне благополуччя: “cекрет щасливого шлюбу - це дикий секс і хороший сон”.



Наукові дослідження твердять: нестача сну у період всього трьох-чотирьох ночей поспіль може довести організм здорової людини до переддіабетичного стану, адже недосип знижує здатність організму контролювати рівень глюкози в крові. Крім цього доведено, що організм людини з нестачею сну виробляє надмірну кількість гормонів, що відповідають за почуття голоду, та недостатню кількість гормонів, які “сигналять” про насичення. Це викликає немотивоване почуття голоду, а отже й погіршення фігури.



Ну і звичайно, про що зі свого досвіду знає кожен, – при недосипанні ранок добрим не буває. Виникають погіршення настрою, нервові зриви... Все це неприємно, а для тих, хто завжди під прицілом камер та публіки, тим більше.



Як забезпечити здоровий сон



Якщо переглянути кілька телепередач, у яких зірки запрошують журналістів до себе в будинок, завжди особлива увага привернута до спальної кімнати, яка стає чи не першою у черзі на право вираження душі дому та господарів.







У вічі відразу впадають спокійні кольори шпалер, невловима м'якість інтер’єру, що наче спонукає розслабитися та забути про всі негаразди; особлива увага до ліжка, матрацу та спальної білизни, що наче запрошують якомога швидше пірнути, зануритися в них. Зірки у спальних кімнатах забезпечують можливість регулярного провітрювання, до кімнат поступає достатня кількість світла, а на ніч вікна закриваються гардинами, що пасують до загального стилю кімнати.



Що стосується структури ліжка, то використовуються тільки якісні матеріали. Як правило, в основі ідеального місця відпочинку має лежати ортопедичний матрас, оскільки він забезпечує найбільші комфорт для спини.



“Всі ці фактори не випадковові, - діляться експертною думкою спеціалісти виробника матраців та аксесуарів для сну Вегас. - Це наслідок десь навіть суворого розуміння, що дрібниць не буває. Особливо у процесі сну, який має давати наснагу та гарний настрій на весь наступний день”.



Справді, важливість здорового сну важко переоцінити – і це стосується не лише зірок, але й кожного з нас. “Забезпечити вас одразу “зірковими” умовами ми, можливо, й не зможемо, але якісне ліжко, матрац та подушка, це саме те, що ми робимо якісно і з душею. А з врахуванням наших акцій та знижок до 60%, можемо запропонувати вам їх за доступними цінами”, - підкреслюють у Vegas.

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