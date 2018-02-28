Еще совсем недавно многие наши сограждане даже не помышляли об этом, но сейчас биде является практически незаменимым элементом личной гигиены.







Если говорить коротко, то это приспособление обеспечивает вашу чистоту и гигиену после туалета. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, больше не нужно целиком залезать под душ после посещения такой нужной комнаты. Достаточно лишь присесть на устройство, которое очень похоже на унитаз, и направить себе струю воды в нужное место. Подробнее о всех разновидностях биде можно прочитать здесь, а пока стоит лишь отметить, что по типу монтажа оно бывает напольное и подвесное. Однако, разницы в пользовании это практически не несет, следовательно является существенным лишь для мастеров, которые будут устанавливать вам этот незаменимый прибор.



В чем польза от использования биде



Стоит отметить, что пока обычные люди лишь начинают понимать всю функциональную полезность биде, звезды шоу-бизнеса уже давно разобрались в удобствах от такого приспособления в ванной комнате. Теперь ни один особняк певцов, артистов и других богатых людей не обходится без такого важного элемента личной гигиены, который поможет постоянно поддерживать комфорт в самых нежных местах. Конечно, для звезд это не слишком важно, но рядовые сограждане должны обратить внимание на то, что с помощью биде расход воды становится гораздо меньше. Ведь теперь вам не нужно набирать полную ванную, чтобы помыть какую-то часть тела. Достаточно будет направить на нее небольшую, но довольно мощную струю воды, которая быстро и легко сделает все за вас. Важно также отметить, что в биде можно купать домашних питомцев или даже освежить ноги после тяжелого и напряженного дня.



На что обратить внимание при выборе биде



Конечно, существуют самые разные варианты как оформления, так и технического, и даже цветового оснащения биде. Все зависит от производителя, известности той или иной компании, а также качества товара и гарантийного срока. Здесь уже вам стоит выбирать исходя из личных предпочтений, а также толщины кошелька, чего уж скрывать. Однако, если вы решили сделать ремонт в ванной комнате или же просто внести в свою жизнь немного больше комфорта и удобства, тогда вам абсолютно точно необходимо биде. Ведь с его помощью у вас будет возможность экономить время и деньги, а это очень важные составляющие повседневной жизни. Да и личный комфорт от использования биде вы начнете ощущать с первого же дня его появления в вашем доме.

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