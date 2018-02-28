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Відома голлівудська актриса з"явилася у старій сукні українського дизайнера (ФОТО)
28.02.2018 20:21
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51-річна Холлі Беррі добряче здивувала шанувальників, з'явившись у вбранні з "українським корінням".

Так, на вечірці Icon Mann's pre-Oscar в Беверлі-Хіллз актриса позувала в наряді від українського бренду ELENAREVA з осінньо-зимової колекції 2015 року. Вбрання кольору металлік з чорними вставками на декольте підкреслило неймовірно струнку фігуру зірки.

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