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Ані Лорак прийшла на шоу Урганта з оголеними плечима (ФОТО)
01.03.2018 06:53
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Відома співачка Ані Лорак, яка цими вихідними стартувала у Мінську разом зі своїм всесвітнім шоу Diva, все ж знайшла час для телепередачі Івана Урганта, гостями якої стають відомі зірки і продемонструвала шанувальникам пікантний образ.

На шоу зірка прийшла у стильному чорному костюмі з оголеними плечима. Образ Кароліна доповнила довгими сяючими сережками та стильними босоніжками.

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