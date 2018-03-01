|Ані Лорак прийшла на шоу Урганта з оголеними плечима (ФОТО)
|01.03.2018 06:53
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Відома співачка Ані Лорак, яка цими вихідними стартувала у Мінську разом зі своїм всесвітнім шоу Diva, все ж знайшла час для телепередачі Івана Урганта, гостями якої стають відомі зірки і продемонструвала шанувальникам пікантний образ.
На шоу зірка прийшла у стильному чорному костюмі з оголеними плечима. Образ Кароліна доповнила довгими сяючими сережками та стильними босоніжками.
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