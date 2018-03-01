|"Коли діти заснули": Григорій Решетник "підірвав" мережу танцями з коханою (ВІДЕО)
|01.03.2018 08:55
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Відомий телеведучий та екс-"холостяк" Григорій Решетник, якому кохана армия Христина подарувала влітку другого малюка, з родиною саме зараз відпочиває на Мальдівах, хизуючись розкішним відпочинком, а також красивою дружиною.
Днями Григорій буквально "підірвав" мережу, опублікувавши веселе відео, на якому він та Христина танцюють на фоні океану.
"Коли діти заснули! Смійтеся і танцюйте з нами", - весело підписав відео Григорій.
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