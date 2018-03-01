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Оце так жертви: на що пішов Володимир Остапчук, щоб показати вагітну дружину (ФОТО)
01.03.2018 19:53
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Володимир Остапчук, який після "Євробачення-2017", де був одним з трьох чоловік-ведучих, наступного ранку після шоу буквально прокинувся знаменитим, тож не дивно, що після шоу та безлічі радісних нових шанувальниць, максимально приховує особисте життя.

Зірка "Ревізору. Міста" скоро вдруге стане батьком - його армия Олена очікує сина, про що пара зізналась у інтерв'ю для глянцю.

У своєму Інстаграмі Остапчук опублікував неймовірну світлину вагітної коханої, на якій вона плаває під водою і зізнався - заради кадру втопив телефон!

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