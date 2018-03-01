Погода, Новости, загрузка...
Футболка чи все-таки сукня? Регіна Тодоренко вразила відвертим образом (ФОТО)
01.03.2018 20:51
68c202a7174a0d51ee39c5178b5d9e589f2737c4.jpg (29.17 Kb)

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка кілька років була зіркою тревел-шоу "Орел и Решка", днями з'явилася у першому випуску програми "Мейкапери" на одному з російських телеканалів.

У своєму Інстаграмі зірка опублікувала світлину, на якій позує у неймовірно короткій сукні чорного кольору зі срібними вставками. Оголені печі та опущене декольте, а також екстремально коротка довжина вбрання зробили образ відвертим і навіть трохи вульгарним.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Лют 2018 р. о 10:32 PST


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить