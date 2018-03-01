|Футболка чи все-таки сукня? Регіна Тодоренко вразила відвертим образом (ФОТО)
|01.03.2018 20:51
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Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка кілька років була зіркою тревел-шоу "Орел и Решка", днями з'явилася у першому випуску програми "Мейкапери" на одному з російських телеканалів.
У своєму Інстаграмі зірка опублікувала світлину, на якій позує у неймовірно короткій сукні чорного кольору зі срібними вставками. Оголені печі та опущене декольте, а також екстремально коротка довжина вбрання зробили образ відвертим і навіть трохи вульгарним.
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