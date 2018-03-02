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Софія Ротару серед пальм продемонструвала обличчя без зморшок (ФОТО)
02.03.2018 07:48
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Схоже, що відома українська співачка Софія Ротару винайшла спосіб не старіти: напередодні, в честь першого дня весни зірка поділилась яскравим фото з відпочинку, вразивши фанів неймовірним виглядом.

На світлині Софія Ротару позує в сарафані під пальмами, і хоча обличчя прикривають сонцезахисні окуляри, важко розгледіти хоч якусь зморшку!

"Ось і настала довгоочікувана весна! Хай із нею будуть пов'язані найпрекрасніші моменти в вашому житті! Будьте щасливі!", - побажала зірка.

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