|Софія Ротару серед пальм продемонструвала обличчя без зморшок (ФОТО)
|02.03.2018 07:48
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Схоже, що відома українська співачка Софія Ротару винайшла спосіб не старіти: напередодні, в честь першого дня весни зірка поділилась яскравим фото з відпочинку, вразивши фанів неймовірним виглядом.
На світлині Софія Ротару позує в сарафані під пальмами, і хоча обличчя прикривають сонцезахисні окуляри, важко розгледіти хоч якусь зморшку!
"Ось і настала довгоочікувана весна! Хай із нею будуть пов'язані найпрекрасніші моменти в вашому житті! Будьте щасливі!", - побажала зірка.
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