|Топлес і з червоними губами: ді-джей Настя знялась у провокаційній фотосесії (ФОТО)
|02.03.2018 08:52
|
Ді-джей Настя Топольська, армия відомого нардепа Сергія Лещенка, днями стала героїнею нової і провокативної фотосесії від фотографа Соні Плакидюк, яка нещодавно фотографувала напівоголену Тіну Кароль у пікантних "домашніх" образах.
На фото Настя постає у трьох образах - ніжному весняному з квітами і майже без косметики, і у двох більш агресивних - червоні губи, шкіряні ботфорти, підведені очі та позування топлес.
"Інтенсивний темп роботи, відсутність режиму і правильного своєчасного харчування. А взагалі "накращий" рецепт для схуднення – це стрес і відсутність сну. Надихаюся тільки досягненнями і усвідомленням того, де мені щастить побувати з такою професією", - зізнається зірка, розповідаючи, що не займається спортом для підтримання фігури - нема часу!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями