



Ді-джей Настя Топольська, армия відомого нардепа Сергія Лещенка, днями стала героїнею нової і провокативної фотосесії від фотографа Соні Плакидюк, яка нещодавно фотографувала напівоголену Тіну Кароль у пікантних "домашніх" образах.



На фото Настя постає у трьох образах - ніжному весняному з квітами і майже без косметики, і у двох більш агресивних - червоні губи, шкіряні ботфорти, підведені очі та позування топлес.



"Інтенсивний темп роботи, відсутність режиму і правильного своєчасного харчування. А взагалі "накращий" рецепт для схуднення – це стрес і відсутність сну. Надихаюся тільки досягненнями і усвідомленням того, де мені щастить побувати з такою професією", - зізнається зірка, розповідаючи, що не займається спортом для підтримання фігури - нема часу!





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