36-річний Сергій Лазарєв вперше показав свою дочку. Сталося це в ефірі програми Лєри Кудрявцевої "Секрет на мільйон", якій співак дав велике і відверте інтерв'ю.







"Це, мабуть, найважче і найбільш емоційне моє інтерв'ю за всю історію. І найвідвертіше... Може, навіть занадто... Напевно, тому, що навпроти мене сиділа Лєра - близька мені людина, і часом було відчуття, що нас ніхто не чує і ми розмовляємо удвох", - так Лазарєв сам описав свою судьба в телепередачі.



У бесіді Сергій підтвердив, що не так давно знову став батьком, і розповів про свою донечку Анну, якій вже виповнився рік. Нагадаємо, чутки про поповнення в родині Лазарева з'явилися півроку тому, але тоді на всі питання виконавець тільки віджартовувався, кажучи, що "преса знову краще знає, що відбувається в житті у артистів".



Лазарєв розповів, що дівчинка народилася вагою 3 700 грамів і зростом 52 сантиметри, а зараз вже вчиться ходити. Сергій не був присутній на пологах, але особисто забирав новонароджену з пологового будинку разом зі своїм п'ятирічним сином Микитою.



"Мої сонечка! Моя беззастережна любов! Тепер я можу сміливо і голосно кричати на весь світ - Микитка, Анютка, я вас дуже люблю!!! Мої дітки!" - написав Сергій у себе в Instagram, поділившись сімейним портретом.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 29 Вер 2019 р. о 2:11 PDT



В ефірі співак також розповів, що його діти є "повноцінними" братом і сестрою, бо донором яйцеклітини виступила одна і та ж жінка, а ось сурогатні матері були різні.

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