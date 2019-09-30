30-річна Кендіс Свейнпол показала знімок з двома синами. Для нього зірка подіумів приміряла відвертий купальник.



«Ангел» Victoria's Secret народила своїх малюків від цивільного чоловіка, Германа Ніколі. Пара була разом 13 років і навіть готувалася піти під вінець. Відразу після оголошення про заручини закохані несподівано розлучилися. Проте, в цьому союзі у них народилося двоє спадкоємців: дворічний Анака і однорічний Аріель.



Нещодавно зоряна мама відпочила з дітьми на Ібіці. На іспанському узбережжі вона насолоджувалася часом, проведеним з малюками. На згадку про щасливу відпустку вона зробила фото. У кадрі Кендіс позує в червоному бікіні. На руках вона тримає сина Аріеля, а старший хлопчик притискається до її ноги. Обидва хлопці голі.



«Які ж це були прекрасні моменти», - підписала фотографію Свейнпол.



