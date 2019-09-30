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"Ангел" Victoria"s Secret в бікіні позує зі своїми голими синами (Фото)
30.09.2019 23:52
30-річна Кендіс Свейнпол показала знімок з двома синами. Для нього зірка подіумів приміряла відвертий купальник.

«Ангел» Victoria's Secret народила своїх малюків від цивільного чоловіка, Германа Ніколі. Пара була разом 13 років і навіть готувалася піти під вінець. Відразу після оголошення про заручини закохані несподівано розлучилися. Проте, в цьому союзі у них народилося двоє спадкоємців: дворічний Анака і однорічний Аріель.

Нещодавно зоряна мама відпочила з дітьми на Ібіці. На іспанському узбережжі вона насолоджувалася часом, проведеним з малюками. На згадку про щасливу відпустку вона зробила фото. У кадрі Кендіс позує в червоному бікіні. На руках вона тримає сина Аріеля, а старший хлопчик притискається до її ноги. Обидва хлопці голі.

«Які ж це були прекрасні моменти», - підписала фотографію Свейнпол.

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