|Ноги від вух: Леся Нікітюк продемонструвала вражаючий образ у міні-сукні (ФОТО)
|02.03.2018 20:21
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Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз "воює" з Сергієм Притулою у шоу "Хто зверху?", днями вразила шанувальників, неймовірно стильним та красивим образом.
У своєму Інстаграмі зірка опублікувала фото у рожевій міні-сукні та чорному жакеті, які доповнила червоними "човниками" на шпильках. В дописі зірка розповіла, що вирішила підтримати українських дизайнерів і тепер часто з'являтиметься у стильному вбранні вітчизняного виробництва.
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