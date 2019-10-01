37-річну Кейт Міддлтон обожнюють її співробітники. Дружина принца Вільяма проявила себе, як розуміючий керівник.







У штаті герцогів Кембриджських безліч співробітників, з якими Кейт контактує особисто. Вона встановила дружні і, більш того, довірливі відносини в колективі. За словами працівників, герцогиня намагається почути кожного і приймати рішення, відштовхуючись від цього.



«Якщо ви зробили помилку, вона зрозуміє і підтримає», - цитує одного із співробітників UK Express.



Він також додав, що багато хто приємно дивуються, коли Кейт звертається до них по імені.



Виявилося, що через штат підопічних у Міддлтон була неприємна розмова з Меган Маркл. Герцогиня Сассекська після заміжжя майже рік жила в Кенсінгтонському палаці. За словами джерел, армия принца Гаррі зверталася зі співробітниками в більш грубій манері, ніж Кейт. Дізнавшись про це, герцогиня Кембриджська заявила колишній акторці, що це неприйнятно, і заборонила їй лаяти співробітників.

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