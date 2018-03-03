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Bro i Sista: гурт "Время и Стекло" випустив драйвовий кліп на нову пісню (ВІДЕО)
03.03.2018 07:43
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Гурт "Время и Стекло", який минулого сезону вперше спробував себе у якості тренерів на шоу "Голос країни. Діти", а минулого тижня отримав статуетку під час нагородження премією YUNA-2018, напередодні вихідних потішив шанувальників неймовірно яскравим та драйвовим кліпом.

Слова треку "Топ" написав Потап, який також являється продюсером гурту.

У відео Позитив та Надя Дорофеєва у неймовірно яскравому вбранні танцюють і немов змагаються, називаючи один одного Bro i Sista.


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