



Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", напередодні завітав в ефір "Сніданку з 1+1", де став гостем у студії Людмили Барбір та Руслана Сєнічкіна, які в свою чергу приготували для коміка сюрприз - довговолосу перуку.



Кошовий з довгим волоссям каштанового кольору та у світлій джинсовій куртці став схожим на дівчину-хіппі, а Барбір пожартувала, що "Людочку забули загримувати".



Під час ефіру Кошовий розповів, що бути ведучим у "Розсміши коміка. Діти" - неймовірно важко. "Завжди складно сказати дитині, що вона програла. Ви не уявляєте, який це жах. Ти кажеш, що дитина програла, незалежно від віку, дитина все одно плаче. Як її заспокоїти за лаштунками, - не знаю. Хочу дати пораду, хто приходитиме, це більше для батьків, якщо дитина виграла навіть 1000 гривень і вона відчуває, що складно нас розсмішити, залишайте ту тисячу. Забирайте гроші і йдіть купіть чупа-чупс".





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