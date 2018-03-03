|Марія Яремчук в день народження заспівала про силу жіночих чар (ВІДЕО)
|03.03.2018 19:21
|
Напередодні відома українська співачка Марія Яремчук відсвяткувала 25-річчя, втім, в цей святковий день зірка вирішила не очікувати подарунки, а зробити їх самостійно: своїм шанувальникам співачка презентувала новий трек під назвою "Назавжди".
"Це пісня про силу жіночих чар і безкомпромісну любов. Якщо любиш, то на всі сто", - говорить про пісню Марія.
В основі композиції закладений глибокий символізм і прихований зміст і зірка наголошує, що головний принцип її творчості - створювати музику не орієнтуючись на канони, формати і правила.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями