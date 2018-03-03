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Марія Яремчук в день народження заспівала про силу жіночих чар (ВІДЕО)
03.03.2018 19:21
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Напередодні відома українська співачка Марія Яремчук відсвяткувала 25-річчя, втім, в цей святковий день зірка вирішила не очікувати подарунки, а зробити їх самостійно: своїм шанувальникам співачка презентувала новий трек під назвою "Назавжди".

"Це пісня про силу жіночих чар і безкомпромісну любов. Якщо любиш, то на всі сто", - говорить про пісню Марія.

В основі композиції закладений глибокий символізм і прихований зміст і зірка наголошує, що головний принцип її творчості - створювати музику не орієнтуючись на канони, формати і правила.


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